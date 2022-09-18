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Новые герои на постере экшен-триллера «Игра на выживание 2»

На просторах сети объявился официальный потер второго сезона экшен-триллера «Игра на выживание». На плакате представлены (почти) новые герои истории. Центральные партии в продолжении отведены персонажам Линды Лапиныш, Владимира Верёвочкина и Игоря Верника. Второй сезон, по заверениям онлайн-кинотеатра Premier, стартует осенью — 29 сентября, октября или ноября. Тут пока не уточняют.

Постеры сериала «Игра на выживание»

События второго сезона разворачиваются через год после трагической гибели участников телешоу «Выживший». Единственный оставшийся в живых участник Николай Суббота выложил в сеть разоблачающий ролик. Тем временем игру возобновляют с новыми героями, среди которых родственники погибших. Им предложили поучаствовать в новой игре, и некоторые по каким-то непонятным причинам согласились.

Оба сезона снял Карен Оганесян («Пять невест»), а в актёрском составе также значатся Анна Зайкова и Андрей Чадов.

Теги
ГалереяИгра на выживание
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