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Джейкоб Баталон пытается вписаться в стройные ряды кровососов в трейлере драмеди «Вампир Реджинальд»

Пухляш-вампир — не совсем желанное пополнение в элитном обществе созданий ночи. Кабельный канал Syfy опубликовал трейлер мистической драмеди «Вампир Реджинальд» с Джейкобом Баталоном в главной роли. Многосерийная экранизация книжной серии Б. Труанта «Толстый вампир» стартует 5 октября.

Реджинальд Баскин (Баталон) окунается в мир прекрасных, стройных и тщеславных вампиров, но жить в новом статусе очень непросто. Главный герой страдает от неразделённой любви, на работе ему не даёт спуску забияка-менеджер, а глава вампиров жаждет его смерти. К счастью, Реджинальд обнаруживает, что обладает парочкой никем не распознанных способностей. Они-то и помогут ему в борьбе за выживание.

Сценарист и шоураннер проекта — Харли Пейтон («Чаки»). Она также значится в исполнительных продюсерах наряду с режиссёром сериала Джеремайей Чечиком («Чак»).

Теги
ВидеоВампир Реджинальд
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Источник фотографий: Depositphotos

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