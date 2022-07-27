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Джейкоб Баталон превращается в упыря в тизере «Вампира Реджинальда»

Сайдкик Человека-паука осваивается в мире созданий ночи. Кабельный канал Syfy презентовал тизер мистической драмеди «Вампир Реджинальд» с Джейкобом Баталоном в главной роли. Сериал по книжной серии Б. Труанта «Толстый вампир» стартует 5 октября.

За сценарий отвечает шоураннер Харли Пейтон («Чаки»); она же входит в команду исполнительных продюсеров вместе с режиссёром сериала Джеремайей Чечиком («Чак»).

Реджинальд Баскин (Баталон) с головой окунается в мир прекрасных, стройных и тщеславных вампиров, где его поджидает множество проблем. Он не может быть вместе с девушкой, в которую влюблён, на работе ему не даёт спуску забияка-менеджер, а глава вампиров жаждет его смерти. К счастью, Реджинальд обнаруживает, что обладает парочкой никем не распознанных способностей. Они-то и помогут ему в борьбе за выживание.

Теги
ВидеоВампир Реджинальд
Комментарии (1)

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