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Сопротивление любой ценой — промо-ролик напоминает о премьере «Андора»

Грядущий сериал «Андор» тесно связан с событиями «Изгоя-один» и «Новой надежды», поэтому хитрые рекламщики соорудили промо-ролик, посвящённый Сопротивлению, о героях которого и пойдёт речь в многосерийном приквеле. И в ном не обошлось без кадров из киносерии «Звёздных войн». Нагнетать атмосферу шпионского триллера проект начнёт 21 сентября — на потоковом сервисе выйдут сразу три эпизода.

В 12-серийно первом сезоне остросюжетной истории о суровых буднях борьбы Сопротивления с Империей снимаются Диуго Лун, Стеллан Скарсгард, Женевьев О'Рейли, Кайл Соллер, Форест Уитакер, Денис Гоф и Адриа Архона.

За сценарий отвечает шоураннер проекта Тони Гилрой («Изгой-один»). Постановщиками первого сезона выступили Бенджамин Карон («Шерлок»), Сюзанна Уайт («Конец парада») и Тоби Хэйнс («Чёрное зеркало»).

Теги
ВидеоАндор
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