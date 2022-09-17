Сочная и сексуально раскованная злодейка Титания на свежих промо «Женщины-Халка»

«Женщина-Халк» продолжает ломать не только четвёртую стену, но и шаблоны. Дженнифер Уолтерс в исполнении Татьяны Маслани уже успела тверкануть с Меган Три Сталлион, узнать про сексуальную жизнь Капитана Америки, завести профиль в «Тиндере» и завалить горячего доктора в киновселенной без секса. Не удивительно, что и злодейки там — инфлюэнсерши, которые выглядят примерно так:

Роль главной злодейки Титании досталась Джамиле Джамил, вместе с которой в сериале снимаются Тим Рот, Марк Руффало, Джинджер Гонзага, Бенедикт Вонг, Джош Сегарра, Рене Голдсберри и другие.

Ждём дальнейших подробностей интимной жизни супергероев. ‌ ‌