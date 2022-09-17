Досудились. О Джонни Деппе и Эмбер Хёрд сняли художественный фильм

Судебные дела между Джонни Деппом и Эмбер Хёрд стали основой художественного фильма Hot Take: The Depp / Heard Trial, который сняла Сара Ломан («Секреты в лесу»). Сценарий картины написал Гай Николаччи («Прожарка Чарли Шина»), Джонни Деппа сыграет Марк Гапка («Мыслить как преступник»), а Эмбер Хёрд — Меган Дэвис («Американская история ужасов»).

Также в проекте заняты Мелисса Марти, Мэри Карриг, Кит Джефферсон, Эшли Лорен Недд, Кейси О'Киф, Дэниел Ленч, Курт Мега и другие.

Судебный процесс актёров, помимо трансляций из зала суда, которые видел весь мир, и художественного проекта, пока не сильно внушающего доверие, будет освещён и в документальном фильме Discovery+, который выйдет 19 сентября. Что сказать, это их лучшие роли.

Hot Take: The Depp / Heard Trial покажут на стриминге Tubi 30 сентября.