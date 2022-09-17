 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Дом Дракона - реакция на 1 серию Ужастик со звездой «Форсажа» возглавил американский прокат Роскошная Марго Робби и другие, включая Брэда Питта, на первых кадрах фильма «Вавилон» Эмилия Кларк прокомментировала свой дебют в Marvel Чарли Ханнэм на пути искупления в трейлере сериала «Шантарам»
4
КИНО
СЕРИАЛЫ
665
 
Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:

Досудились. О Джонни Деппе и Эмбер Хёрд сняли художественный фильм

Источник: GK Films

Судебные дела между Джонни Деппом и Эмбер Хёрд стали основой художественного фильма Hot Take: The Depp / Heard Trial, который сняла Сара Ломан («Секреты в лесу»). Сценарий картины написал Гай Николаччи («Прожарка Чарли Шина»), Джонни Деппа сыграет Марк Гапка («Мыслить как преступник»), а Эмбер Хёрд — Меган Дэвис («Американская история ужасов»).

Также в проекте заняты Мелисса Марти, Мэри Карриг, Кит Джефферсон, Эшли Лорен Недд, Кейси О'Киф, Дэниел Ленч, Курт Мега и другие.

Судебный процесс актёров, помимо трансляций из зала суда, которые видел весь мир, и художественного проекта, пока не сильно внушающего доверие, будет освещён и в документальном фильме Discovery+, который выйдет 19 сентября. Что сказать, это их лучшие роли.

Hot Take: The Depp / Heard Trial покажут на стриминге Tubi 30 сентября.

Комментарии (4)

Ещё на эту тему

3Как про себя: Джонни Депп возвращается в режиссуру с историей триумфа одного художника 13Ослепший король Джонни Депп на первом промо-кадре драмы «Жанна Дюбарри» 5Джонни Депп вновь в фаворе у Netflix: стриминг готов показывать новые фильмы с участием актёра

Тоже интересно

15Горячая «Дюна 2» — в каст сиквела Дени Вильнёва записалась Леа Сейду 313 июля выйдет первая глава второй части манги «Человек-бензопила» 6Страж галактики Вин Дизель отрывается по полной в трейлере сериала «Я есть Грут» 5Звезда «Очень странных дел» погоняет на тачках в экранизации игры Gran Turismo 6Адам Уорлок, новая Гамора и собака Мария Бакалова. На Comic-Con показали первый тизер «Стражей галактики 3»

Далее на КГ

11
«Женщина-Король» так же хороша, как «Топ Ган: Мэверик»
 0
КГ играет: The Banner Saga 2, часть 4
 14
«Вкус свободы»: Себастиан Стэн счастлив, что больше не имеет дел с Энтони Маки
 2
Sins of a Solar Empire возвращается с масштабным сиквелом
 7
Буч Кэссиди или Санденс Кид? Чернокожая звезда «Бриджертонов» сыграет в ремейке вестерна от Amazon
 4
Дженнифер Лоуренс нашла начинающего актёра для своей пошлой комедии
 3
Просмотры «Короны» взлетели на 800% после смерти королевы Елизаветы II
 19
Без Урганта, Светлакова и Нагиева! Продолжение «Ёлок» обойдётся без любимых героев
 0
«Демодуляция 2022» пройдёт 17-18 сентября
 3
Справедливость восстановлена: «Супер Майк 3» выйдет в широкий кинопрокат в 2023 году
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
 
 
 
 
 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 533: «Пиноккио», ремейк «Иронии судьбы», D23 и Идрис Эльба
 
3Ноль кадров в секунду – 439: Викинг в пижаме
 
1ЕВА – 494: Стучать хером по барану
 
6Телеовощи – 461: Малоизвестные персоналити
 
2Ноль кадров в секунду
 
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 532: «Вышка», сортирный ужастик и «Приключения Электроника 2»
 
8Ноль кадров в секунду – 438: Святые пиздюки
 
 
1ЕВА – 493: Невидимые зомби и боб-перевозчик
 
12Телеовощи – 460: Что этот Валера себе позволяет?
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 531: «Самаритянин», «Нет» Джордана Пила, китайская цензура
Ещё

Новые комментарии

© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru