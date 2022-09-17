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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Буч Кэссиди или Санденс Кид? Чернокожая звезда «Бриджертонов» сыграет в ремейке вестерна от Amazon

Источник: Netflix

Реге Жан-Пейдж, блеснувший пятой точкой в «Бриджертонах» и оставшийся практически незамеченным в «Сером человеке», продолжает уверенно карабкаться по карьерной лестнице. Впереди у него «Подземелья и драконы», а потом, как выяснилось, ремейк культового вестерна «Буч Кэссиди и Сандэнс Кид», причём от Amazon, так что будет снова «дорого-богато».

Актёр сыграет Буча Кэссиди, героя Пола Ньюмана, а роль его напарника Сандэнса Кида (в оригинале Роберт Рэдфорд) досталась Глену Пауэллу, сильно впечатлившему всех в «Топ Гане: Мэверике». Оба также выступят исполнительными продюсерами сериала и будут принимать активное участие в его разработке. Как сообщается, за проект велась ожесточённая борьба между Amazon, Disney+ и Peacock, но властелин стриминга одержал верх.

Если вы ещё не впечатлились, то впечатлитесь сейчас: продюсируют сериал братья Руссо («Мстители: Финал»), а ответственные за «Вечных» кузены Кас и Райан Фирпо пишут сценарий. Действие развернётся в альтернативной Америке, что, по-видимому, разом объяснит присутствие чернокожих ковбоев все исторические нестыковки.

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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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