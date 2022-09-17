Буч Кэссиди или Санденс Кид? Чернокожая звезда «Бриджертонов» сыграет в ремейке вестерна от Amazon

Реге Жан-Пейдж, блеснувший пятой точкой в «Бриджертонах» и оставшийся практически незамеченным в «Сером человеке», продолжает уверенно карабкаться по карьерной лестнице. Впереди у него «Подземелья и драконы», а потом, как выяснилось, ремейк культового вестерна «Буч Кэссиди и Сандэнс Кид», причём от Amazon, так что будет снова «дорого-богато».

Актёр сыграет Буча Кэссиди, героя Пола Ньюмана, а роль его напарника Сандэнса Кида (в оригинале Роберт Рэдфорд) досталась Глену Пауэллу, сильно впечатлившему всех в «Топ Гане: Мэверике». Оба также выступят исполнительными продюсерами сериала и будут принимать активное участие в его разработке. Как сообщается, за проект велась ожесточённая борьба между Amazon, Disney+ и Peacock, но властелин стриминга одержал верх.