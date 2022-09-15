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Первоисточник: www.youtube.com Прямая ссылка на новость:

Адская кукла снова убивает в трейлере второго сезона слэшера «Чаки»

«На моём счету больше жертв, чем подписчиков у твоего инстаграма». В сети появился полноценный трейлер продолжения многосерийного кровавого ужастика «Чаки», и основной видеоролик сообщает, что сериал возвращается на кабельный канал Syfy 5 октября.

Во втором сезоне Чаки (Брэд Дуриф) сталкивается со своими врагами, давними союзниками и новой жертвой, сея страх и хаос, куда бы ни отправился. После провала его жестоких планов в первом сезоне Чаки собирается отомстить тем, кто ответственен за провал, — выжившим подросткам Джейку (Закари Артур), Девону (Бьоргвин Арнарсон) и Лекси (Аливия Элин Линд), а также своей бывшей Тиффани (Дженнифер Тилли), которую теперь считает своим заклятым врагом.

И новый постер:

Постеры сериала «Чаки»
Теги
ВидеоЧаки
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