Чарли Ханнэм на пути искупления в трейлере сериала «Шантарам»

«Все здесь от чего-нибудь бегут». Потоковый сервис Apple TV+ опубликовал полноценный трейлер духоподъёмной драмы «Шантарам» с Чарли Ханнэмом в главной роли. И у сериала по одноимённому роману-бестселлеру Грегори Дэвида Робертса наконец-то появилась конкретная дата выхода — премьера состоится 14 октября.

События разворачиваются в Индии 80-х годов. Бывший вор и наркоман Лин (Ханнэм) сбегает из австралийской тюрьмы в Бомбей и там, оторванный от семьи и друзей, начинает главное путешествие всей своей жизни, ведущее к осознанию главных истин: любви, прощения, мужества и искупления прошлых грехов.

В мини-сериале также задействованы Шубам Сараф, Люк Паскуалино, Электра Килби, Александр Сиддиг, Дэвид Филд и другие. Джастин Курзель («Макбет», «Кредо убийцы») срежиссировал первый и второй эпизоды. Сценарий написал шоураннер проекта Стивен Лайтфут («Каратель»).