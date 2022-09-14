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Чарли Ханнэм на пути искупления в трейлере сериала «Шантарам»

«Все здесь от чего-нибудь бегут». Потоковый сервис Apple TV+ опубликовал полноценный трейлер духоподъёмной драмы «Шантарам» с Чарли Ханнэмом в главной роли. И у сериала по одноимённому роману-бестселлеру Грегори Дэвида Робертса наконец-то появилась конкретная дата выхода — премьера состоится 14 октября.

События разворачиваются в Индии 80-х годов. Бывший вор и наркоман Лин (Ханнэм) сбегает из австралийской тюрьмы в Бомбей и там, оторванный от семьи и друзей, начинает главное путешествие всей своей жизни, ведущее к осознанию главных истин: любви, прощения, мужества и искупления прошлых грехов.

В мини-сериале также задействованы Шубам Сараф, Люк Паскуалино, Электра Килби, Александр Сиддиг, Дэвид Филд и другие. Джастин Курзель («Макбет», «Кредо убийцы») срежиссировал первый и второй эпизоды. Сценарий написал шоураннер проекта Стивен Лайтфут («Каратель»).

Теги
ВидеоШантарам
Комментарии (2)

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Источник фотографий: Depositphotos

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