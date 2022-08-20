Андрей Мерзликин и Глеб Калюжный на съёмках второго сезона ужастика «Территория» (фото)

Многосерийный фолк-хоррор «Территория» напоминает о себе фотографиями со съёмочной площадки второго сезона жуткой истории с участием Андрея Мерзликина, Глеба Калюжного и красивой собачки. Новые эпизоды онлайн-кинотеатр Premier и телеканал «ТНТ» обещают показать этой осенью, но точной даты возвращения сериала на экраны пока нет.

Мистический ужастик продолжит рассказывать о таинственных и пугающих событиях, окружающих Егора Чудинова (Калюжный) и его дядю Николая (Мерзликин) на Урале с его духами, ведьмами, шаманами и другими обитателями коми-пермяцких мифов.

В сюжет также вернутся персонажи Алексея Розина и Аси Чистяковой. Постановкой второго сезона занимается Динар Гарипов, а за сценарий отвечают Ирина Накарякова, Клавдия Коршунова и Алексей Розин. Производственным процессом руководит Good Story Media.