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Андрей Мерзликин и Глеб Калюжный на съёмках второго сезона ужастика «Территория» (фото)

Многосерийный фолк-хоррор «Территория» напоминает о себе фотографиями со съёмочной площадки второго сезона жуткой истории с участием Андрея Мерзликина, Глеба Калюжного и красивой собачки. Новые эпизоды онлайн-кинотеатр Premier и телеканал «ТНТ» обещают показать этой осенью, но точной даты возвращения сериала на экраны пока нет.

Промо-арт сериала «Территория» Промо-арт сериала «Территория» Промо-арт сериала «Территория» Промо-арт сериала «Территория»

Мистический ужастик продолжит рассказывать о таинственных и пугающих событиях, окружающих Егора Чудинова (Калюжный) и его дядю Николая (Мерзликин) на Урале с его духами, ведьмами, шаманами и другими обитателями коми-пермяцких мифов.

В сюжет также вернутся персонажи Алексея Розина и Аси Чистяковой. Постановкой второго сезона занимается Динар Гарипов, а за сценарий отвечают Ирина Накарякова, Клавдия Коршунова и Алексей Розин. Производственным процессом руководит Good Story Media.

Теги
ГалереяТерритория
Комментарии (14)

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