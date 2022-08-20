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Первые отзывы на «Дом Дракона» заставят вас задуматься

Источник: HBO

Профессиональных рецензентов допустили до драконьего тела и, сняв эмбарго, позволили критикам огласить свой вердикт долгожданному приквелу «Игры престолов». И судя по развёрнутым отзывам отсмотревших шесть выделенных для написания рецензии эпизодов, «Дом Дракона» оставил по себе в целом положительные впечатления, но без восторгов.

Рецензенты отмечают сильную актёрскую игру, сложных, трёхмерных персонажей, которым, впрочем, не грозит затмить собой куда более запоминающихся героев «Игры престолов». Ни одного истинно харизматичного героя вроде Тириона Ланнистера критики пока не обнаружили.

Драма, интриги, коварство, политические дрязги — всё на месте, однако искры и огня зрители в них не отыскали. До уровня выразительности диалогов основного сериала тутошние беседы, говорят, тоже не дотягивают. Не отыскалось ни грозящих уйти в народ цепких фраз, ни ярких цитат, которыми славилась «Игра престолов».

Что до кровищи и обнажёнки, то о вторых сценах отзываются как о более эстетически приятных, чем в «Игре», а к категории первого среди прочего относят жутко натуралистичные сцены родов. Оные сняты никак для того, чтобы подчеркнуть тяжёлую женскую судьбинушку в условном средневековье.

А вот поклонники сильных и независимых женщин наверняка останутся довольны — женских персонажей, по словам рецензентов, выпячивают как могут.

В числе неоспоримых плюсов отмечают музыку Рамина Джавади.

Меж тем основные агрегаторы рецензий собирают урожай профессиональных отзывов. На Rotten Tomatoes у эпического фэнтези сейчас 80% одобрения, на Metascore — 69 баллов из 100 возможных.

Теги
Дом ДраконаИгра престолов
Комментарии (19)

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