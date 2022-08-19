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Драконий беспредел! Вышел финальный тизер эпического фэнтези «Дом Дракона»

Пламя будет править. В сети появился финальный тизер эпического фэнтези «Дом Дракона», напирающий на присутствие в сюжете целого выводка огнедышащих зверюг, выбиравших своими всадниками представителей валирийского семейства Таргариенов, перебравшихся в Вестерос после разрушительного катаклизма на далёкой родине.

До премьеры остаётся пара дней — первый эпизод приквела «Игры престолов» выходит на кабельном канале HBO 21 августа.

Автор литературного первоисточника Джордж Мартин активно участвовал в разработке экранизации и числится в команде исполнительных продюсеров вместе с шоураннерами сериала Мигелем Сапочником и Райаном Кондалом.

И в довесок ещё один персонажный постер — с Деймоном Таргариеном:

Постеры сериала «Дом Дракона»
Теги
ВидеоДом Дракона
Комментарии (8)

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