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Первый взгляд на главных героев фэнтези «Перси Джексон и Олимпийцы» (фото)

Если надумаете сравнить промо-кадр многосерийного фэнтези «Перси Джексон и Олимпийцы» и первые майские фото с исполнителями главных ролей, особой разницы не заметите, разве что одежда у подростков другая. Тем не менее это и есть первое официальное изображение актёров в образах — слева направо выстроились Леа Сава Джеффрис (Аннабет Чейз, дочь Афины), Уокер Скобелл (Перси Джексон, сын Посейдона) и Арьян Симхадри (сатир Гровер Андервуд).

Промо-арт сериала «Перси Джексон и Олимпийцы»

Многосерийная экранизация одноимённой книжной серии Рика Риордана находится в активном производстве. Сериал расскажет о юном полубоге Перси Джексоне (Скобелл), чьи приключения начинаются, когда он отправляется в летний лагерь для детей олимпийский богов.

Риордан состоит в команде исполнительных продюсеров, числится шоураннером проекта, сценаристом пилота и без зазрений совести врёт о том, с какой невероятной достоверностью сериал следует книге.

Теги
ГалереяПерси Джексон и Олимпийцы
Комментарии (13)

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