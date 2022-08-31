Без Бортич, но с Чадовым. «Игра на выживание» возвращается со вторым сезоном

Отечественный видеосервис Premier сообщает, что второй сезон триллера «Игра на выживание» стартует в этом году. В сети появился тизерный постер продолжения под названием «Игра на выживание 2», правда, полную дату премьеры он не называет — оная на плакате креативно замаскирована. Зато понятно, что свежие эпизоды стартуют в конце какого-то осеннего месяца или в конце декабря.

События второго сезона разворачиваются через год после трагической гибели участников телешоу «Выживший». Единственный оставшийся в живых участник Николай Суббота выложил в сеть разоблачающий ролик. Тем временем игру возобновляют с новыми героями, среди которых родственники погибших. Им предложили поучаствовать в новой игре, и некоторые по каким-то непонятным причинам согласились.

Оба сезона срежиссировал Карен Оганесян («Пять невест»), а в актёрском составе продолжения значатся Линда Лапиньш, Владимир Верёвочкин, Игорь Верник, Анна Зайкова и Андрей Чадов.