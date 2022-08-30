Продюсер сериала «Чикатило» получил пять с половиной лет колонии за взятки

Продюсер сериала «Чикатило» и бывший генеральный директор ООО «Кино Групп» Дмитрий Большаков приговорён к пяти с половиной годам колонии общего режима по делу о взятках за перекрытие дорог в Москве во время съёмок проекта. Приговор звучит так.

Приговором Щербинского районного суда Дмитрий Большаков признан виновным в совершении трёх преступлений, предусмотренных ст. 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве». По совокупности преступлений ему назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Один полицейский, причастный к этому делу, получил семь с половиной лет колонии строгого режима, а второй — восемь с половиной лет колонии общего режима.

Режиссёр «Чикатило» Сарик Андреасян утверждает, что Дмитрий Большаков не имеет к сериалу никакого отношения.