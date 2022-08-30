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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Съёмки мини-сериала Apple TV+ с Натали Портман приостановлены из-за угроз

Источник: Lionsgate

Продюсеры сериала Apple TV+ «Леди в озере» (Lady in the Lake) с Натали Портман ищут другое место для работы над проектом, потому что текущую локацию безопасной не назвать. По данным полицейского управления Балтимора, когда съёмочная группа находилась в центре города, несколько местных (предположительно, наркоторговцы) заявили продюсерам, что если те не прекратят снимать, они кого-нибудь застрелят. Чтобы этого не произошло, за жизнь каждого члена съёмочной группы они потребовали $ 50 тыс.

«Леди в озере» основан на одноимённом романе Лауры Липпман о героине по имени Клео Шервуд (Моусес Ингрэм заменила Лупиту Нионго) — цветной женщине, убийство которой расследует белая журналистка (Натали Портман), потому что ей оказалось не наплевать — к величайшему удивлению первой, ведь на дворе США 60-х.

В книге персонаж рассуждает, с чего бы женщине с идеальной, на первый взгляд, жизнью впрягаться в запутанное расследование, а героиня Портман использует это дело как шанс выбраться из паршивого брака и наконец сделать в этой жизни хоть что-нибудь, кроме ужина мужу. Словом, за всеми детективными мотивами особняком стоит тема неравенства и женской самореализации.

Теги
Леди в озере
Комментарии (7)

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