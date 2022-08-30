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«Манифест» возвращается на экраны с финальным сезоном (тизер)

Закрытая прошлым летом телеканалом NBC фантастическая драма «Манифест» таки обрела право на достойное разрешение благодаря стриминговому сервису Netflix, который взял под крыло подстреленный на лету проект и подарила ему продление на четвёртый — финальный — сезон.

И вот, в сети появились промо-материалы заключительных эпизодов сериала Джеффа Рэйка — тизер и постер. Финальная телеглава проекта выходит на цифровой платформе 4 ноября.

Зрителям подарят внятную (понадеемся) концовку пугающей и необъяснимой истории о таинственно исчезнувшем и столь же таинственно вернувшемся из небытия авиалайнере с пассажирами на борту, поначалу даже не сообразившими, что они куда-то пропадали.

И постер:

Постеры сериала «Манифест»
Теги
ВидеоМанифест
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