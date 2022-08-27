Сериал «Обитель зла» закрыт после первого сезона

Прошли те времена, когда даже откровенно слабые проекты получали от Netflix продление на второй сезон — эдакий второй шанс оправдать доверие. Нынче так уже не пожируешь, поэтому стриминговый сервис и прикрыл на первом же сезоне экшен-хоррор «Обитель зла». Очередную попытку перенести на экран одноимённую культовую игровую вселенную можно считать официально провалившейся.

«Обитель зла» стартовала в июле на втором месте с 72,7 млн часов просмотров за первую неделю. На второй неделе сериал собрал 73,3 млн часов просмотров, отступив на третье место, а на третьей неделе и вовсе вывалился из десятки самых просматриваемых проектов Netflix.

Основные события зомби-хоррора происходили в 2036 году. Спустя 16 лет после того, как смертоносный вирус привёл к глобальной катастрофе, Джейд Вескер борется за выживание в мире, кишащем кровожадными монстрами. Джейд донимают призраки прошлого — её жизнь в Раккун-Сити, связь отца Альберта Вескера со зловещей корпорацией Umbrella и случившееся с её сестрой Билли.

Главные роли в сериале шоураннера Эдрю Дэбба («Сверхъестественное») сыграли Лэнс Реддик, Элла Балинска, Тамара Смарт, Сиена Агудонг, Аделин Рудольф и Паола Нуньес.