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Ужастик со звездой «Форсажа» возглавил американский прокат Жаркие кадры из сериала «Жизнь по вызову» Сарика Андреасяна Исполнительница роли Бэтгёрл показала, чего мы лишились «Сильмариллион» недостаточно хорош для Нила Геймана. Другое дело — «Кольца власти»
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Первоисточник: www.kinometro.ru Прямая ссылка на новость:

«Бригада» возвращается в ресторан — стартовали съёмки второго сезона Сарика Андреасяна «Ресторан по понятиям»

Судя по всему, ностальгия по народному хиту «Бригада» сделала своё чёрное дело, потому что премьеровавшийся в январе комедийный сериал «Ресторан по понятиям» с Дмитрием Дюжевым и Владимиром Вдовиченковым получил второй сезон, съёмки которого уже стартовали. Тому есть, к сожалению, фотодоказательства:

Промо-арт сериала «Ресторан по понятиям» Промо-арт сериала «Ресторан по понятиям»

Во втором сезоне авантюрной комедии бывшие воры-рецидивисты, завязавшие с преступным прошлым, обживаются в роли законных бизнесменов-рестораторов. Но жизнь им начинает портить серьёзный конкурент — веганский ресторан. И главные герои пускают в ход свои «профессиональные» навыки, чтобы разделаться с мощными соперниками.

Промо-арт сериала «Ресторан по понятиям» Промо-арт сериала «Ресторан по понятиям»

Продолжение продюсерского проекта Сарика и Гевонда Андреасянов для онлайн-кинотеатра Premier режиссирует Давид Дадунашвили. Помимо Вдовиченкова и Дюжева во втором сезоне снимаются Владимир Сычёв, Иван Кокорин, Иван Охлобыстин, Кай Метов, Виктория Богатырёва и другие.

Комментарии (2)

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