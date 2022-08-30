«Бригада» возвращается в ресторан — стартовали съёмки второго сезона Сарика Андреасяна «Ресторан по понятиям»

Судя по всему, ностальгия по народному хиту «Бригада» сделала своё чёрное дело, потому что премьеровавшийся в январе комедийный сериал «Ресторан по понятиям» с Дмитрием Дюжевым и Владимиром Вдовиченковым получил второй сезон, съёмки которого уже стартовали. Тому есть, к сожалению, фотодоказательства:

Во втором сезоне авантюрной комедии бывшие воры-рецидивисты, завязавшие с преступным прошлым, обживаются в роли законных бизнесменов-рестораторов. Но жизнь им начинает портить серьёзный конкурент — веганский ресторан. И главные герои пускают в ход свои «профессиональные» навыки, чтобы разделаться с мощными соперниками.

Продолжение продюсерского проекта Сарика и Гевонда Андреасянов для онлайн-кинотеатра Premier режиссирует Давид Дадунашвили. Помимо Вдовиченкова и Дюжева во втором сезоне снимаются Владимир Сычёв, Иван Кокорин, Иван Охлобыстин, Кай Метов, Виктория Богатырёва и другие.