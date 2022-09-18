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Первоисточник: twitter.com Прямая ссылка на новость:

Мастер Чиф и его команда передают привет со съёмок второго сезона Halo (фото)

Фантастический боевик Halo по знаменитому игровому франчайзу вернул своих бойцов на съёмочную площадку. Официальный твиттер-аккаунт сериала оповестил своих подписчиков, что съёмки второго сезона стартовали и проходят в Исландии. Для доказательства приложили фото с главными спартанцами, включая Мастера Чифа (Пабло Шрайбер).

До конца года творческая команда проекта успеет перебраться в Будапешт для павильонных съёмок. О дате премьеры второго сезона пока ничего не сообщают, но она почти наверняка случится в следующем году.

Промо-арт сериала «Halo»

Футуристический экшен повествует о развернувшейся в XXVI веке жестокой войне с союзом инопланетных рас, где человечество сдаёт позиции, а последней надеждой на выживание становится проект SPARTAN-II, эффективное оружие против пришельцев.

Видеосервис Paramount+ продлил сериал на второй сезон в феврале. Шоураннером продолжения выступает Дэвид Винер («Убийство», «О дивный новый мир»).

Комментарии (1)

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