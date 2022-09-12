Магия и приключения возвращаются в трейлере фэнтези «Уиллоу»

Так уж вышло, что трейлер ничем особенно не хвалившегося сериала без особого труда переплюнул по эпичности трейлеры самого дорого сериала в истории. Ну что ж, бывает. Студия Lucasfilm показала полноценный трейлер приключенческого фэнтези «Уиллоу». Первый эпизод выходит на стриминговой платформе Disney+ 30 ноября.

Полнометражное фэнтези Джорджа Лукаса 1988 года поведало о начинающем волшебнике Уиллоу, взявшемся защитить от могущественной злой колдуньи новорождённую Элору, которой предначертано было погубить волшебницу-тиранку. События продолжения развернутся много лет спустя, а в центре новой истории — команда персонажей, отправившихся спасать похищенного принца.

В сериале снимаются Уорвик Дэвис, Эрин Келлиман, Элли Бамбер, Кэйли Спэни и Джоэнн Уэлли. Режиссёром выступил Джонатан Энтвистл («Конец ***го мира»), а сценаристами и шоураннерами выступили Джон Кэздан («Хан Соло») и Венди Мерикл («Стрела»).

И постер: