Новые сериалы недели: «Академия вампиров» в многосерийном формате

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Peacock

События разворачиваются в мире гламурных и привилегированных. В центре истории — дружба двух девушек, которые относятся к разным социальным кругам, но обеим предстоит завершить своё обучение в Академии и вступить в ряды вампирского общества.

Вечно живая тема кровососов всплывает снова, за что стоит благодарить шоураннера небезызвестных «Дневников вампира» Джули Плек. Уж она-то разбирается в этом клыкастом племени. Для всех желающих подготовлен многосерийный вариант экранизации одноимённой книжной серии.