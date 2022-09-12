Новые сериалы недели: «Академия вампиров» в многосерийном формате

В ближайшее время сколько-нибудь заметных многосерийных премьер не предвидится, за исключением подгона сомнительного качества от стримингового сервиса Peacock. Некогда заправлявшая «Дневниками вампира» Джули Плек представляет свой новый проект о созданиях ночи — «Академию вампиров».
Среда, 14 сентября
драма, фантастика
В ролях Элизабет Мосс, Макс Мингелла, Энн Дауд, Джозеф Файнс, Ивонн Страховски, Самира Уайли
Создатель Брюс Миллер
В основу сериала лёг одноимённый роман Маргарет Этвуд о безрадостном мире будущего, где существует тоталитарное государство Гилеад, управляемое духовенством. С рождаемостью у человечества проблемы — большинство женщин бесплодны. Главная героиня Оффред — одна из немногих, кто в состоянии зачать и выносить ребёнка, а потому направлена государством в спецлагерь для подготовки служанок, должных рожать потомков для представителей элиты, чьи жёны стерильны. Цель протагонистки — выжить и отыскать потерянную дочь.
Четверг, 15 сентября
комедия
В ролях Дональд Гловер, Лакит Стэнфилд, Брайан Тайри Генри, Зази Битц, Эммет Хантер, Харольд Хаус Мур
Создатель Дональд Гловер
Главные герои — братья из Атланты, которых объединяет мечта прославиться в мире рэп-культуры, заявить о себе на всю страну, доказав себе и остальным, что они чего-то стоят. Однако невзирая на объединяющую их цель, у парней различное видение как самого искусства, так и способов заработать на своей музыкальной деятельности.
мистика, драма
В ролях Сиси Стрингер, Даниэла Нивз, Кирон Мур, Андре Даэ Ким, Эндрю Лайнер, Мия Маккенна-Брюс
Создатель Маргарит Макинтайр, Джули Плек
События разворачиваются в мире гламурных и привилегированных. В центре истории — дружба двух девушек, которые относятся к разным социальным кругам, но обеим предстоит завершить своё обучение в Академии и вступить в ряды вампирского общества.
Вечно живая тема кровососов всплывает снова, за что стоит благодарить шоураннера небезызвестных «Дневников вампира» Джули Плек. Уж она-то разбирается в этом клыкастом племени. Для всех желающих подготовлен многосерийный вариант экранизации одноимённой книжной серии.
мультфильм, семейный, комедия, боевик
В ролях Кейли Куоко, Лэйк Белл, Кристофер Мелони, Джим Рэш, Алан Тьюдик, Дидрих Бадер
Создатель Патрик Шумакер, Джастин Халперн, Дин Лори
Третий сезон «взрослой» анимационной комедии завершится десятым эпизодом The Horse and the Sparrow. Стриминговый канал HBO Max успел продлить сериал на четвёртый сезон.
Пятница, 16 сентября
приключенческий, драма, фэнтези
В ролях Эбигейл Коуэн, Ханна Ван Дер Вестхайзен, Прешес Мустафа, Элиша Эпплбаум, Элиот Солт, Дэнни Гриффин
Создатель Иджинио Страффи, Брайан Янг
Это история взросления пяти юных фей, воспитанниц школы волшебниц «Алфея» в Ином мире, где они овладевают своей магической силой. Девушек ждут любовь и соперничество, а также смертельно опасные монстры.
Воскресенье, 18 сентября
боевик, драма
В ролях Дэвид Бореаназ, Александра Лемосл, Париса Фахри, Дэйвид Бореназ, Макс Тиериот, Нил Браун младший
Создатель Бенджамин Кавелл
Сериал расскажет об элитном отряде спецназа ВМС США, берущегося за самые рискованные и невыполнимые миссии ради благополучия страны.
мультфильм, семейный, драма, боевик, приключенческий
В ролях Аарон Лапланте
Второй сезон анимационной экшен-саги Дженнди Тартаковски завершится десятым эпизодом Echoes of Eternity. Канал Adult Swim пока не сообщал о дальнейшей судьбе сериала.
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии: