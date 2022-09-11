Неделя сериалов на КГ — главные новости 5–11 сентября

Довели! Актёрский состав «Колец власти» выступил с официальным заявлением против расистов. Акт проявления солидарности в борьбе со злом.
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«Властелин колец. Кольца власти» уступил «Дому Дракона» по результатам премьерных просмотров. Эпик о Средиземье стал лишь четвёртым в топе сериалов 2022 года.
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