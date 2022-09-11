Неделя сериалов на КГ — главные новости 5–11 сентября

Довели! Актёрский состав «Колец власти» выступил с официальным заявлением против расистов. Акт проявления солидарности в борьбе со злом.

Звезда «Пацанов» Эрин Мориарти эмоционально ответила на женоненавистническую травлю Старлайт. Ей просто вас жаль.

Нил Гейман обозвал расистами всех, кому не по душе чёрные мохноноги в приквеле «Властелина колец». Потому что Толкин писал как раз про чернокожих мохноногов.