Трейлер «Сокровища нации» представляет новую команду искателей бесценных артефактов

Работай в команде, но никому не доверяй. Непосильную задачу взваливает на себя главная героиня сериала «Сокровище нации: На краю истории». Стриминговый сервис Disney+ показал полноценный трейлер многосерийного проекта по вселенной известной кинодилогии с Николасом Кейджем и заодно сообщил его точную дату выхода — премьера состоится 14 декабря.

Молодая латиноамериканка Джесс Моралес (Лизетт Алексис) вместе с расово разнообразной командой друзей (Джордан Родригес, Зури Рид и Антонио Киприано) отправится в приключение всей своей жизни, чтобы раскрыть семейную тайну и отыскать давно утраченное национальное сокровище.

В проекте также задействованы Линон Смит, Джейк Остин Уокер, Брида Вул, Дастин Ингрэм, Кэтрин Зета-Джонс и Харви Кейтель. Режиссирует Мире Наир по сценарию авторов первого фильма Марианны и Кормака Уибберли; они же вместе с Джерри Брукхаймером выступают исполнительными продюсерами.

И постер в стиле «сфоткай типа я Ник Кейдж»: