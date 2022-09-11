Первый взгляд на Джуда Лоу во вселенной «Звёздных войн» (фото)

На проходящем в эти дни D23 Expo показали первые кадры сериала «Костяк», главную роль в котором исполнит Джуд Лоу — официально они опубликованы ещё не были, однако взглянуть на актёра в образе мы уже можем.

Речь в сериале пойдёт о нескольких 10-летних ребятишках с одной крошечной планеты, заблудившихся на просторах далёкой-далёкой галактики и пытающихся отыскать дорогу домой. В режиссёрском кресле Джон Уоттс («Человек-паук: Нет пути домой»), а продюсируют Джон Фавро и Дэйв Филони («Мандалорец»).

Премьера намечена на следующий год.