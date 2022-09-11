Такой Marvel мы ещё не видели — вышел трейлер первого хоррора «Ночной оборотень»

Marvel продолжает расширять границы, но если обычно это подразумевает введение персонажей новой ориентации или цвета кожи, то в этот раз речь идёт о жанре. Вышел трейлер первого хоррора студии — спецэпизода по случаю Хэллоуина «Ночной оборотень».

Главная роль досталась Гаэлю Гарсиа Берналю, а компанию ему составит Лора Доннелли («Невероятные»).

Срежиссировал специальный выпуск композитор Майкл Джаккино («Тор: Любовь и гром», «Бэтмен»).

Премьера на Disney+ случится 7 октября.