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Такой Marvel мы ещё не видели — вышел трейлер первого хоррора «Ночной оборотень»

Marvel продолжает расширять границы, но если обычно это подразумевает введение персонажей новой ориентации или цвета кожи, то в этот раз речь идёт о жанре. Вышел трейлер первого хоррора студии — спецэпизода по случаю Хэллоуина «Ночной оборотень».

Главная роль досталась Гаэлю Гарсиа Берналю, а компанию ему составит Лора Доннелли («Невероятные»).

Постеры сериала «Ночной оборотень»

Срежиссировал специальный выпуск композитор Майкл Джаккино («Тор: Любовь и гром», «Бэтмен»).

Премьера на Disney+ случится 7 октября.

Теги
ГалереяНочной оборотень
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Источник фотографий: Depositphotos

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