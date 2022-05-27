Джуд Лоу сыграет главную роль в сериале Джона Уоттса по вселенной «Звёздных войн»

Важное информационное обновление подоспело по недавно анонсированному сериалу Джона Уоттса («Человек-паук») во вселенной «Звёздных войн». Главную роль в нём сыграет не нуждающийся в представлении Джуд Лоу. Также многосерийный проект получил официальное название и логотип. Космические приключения назвали Skeleton Crew — «Костяк», «Опорная команда», «Остатки экипажа» или просто «Банда скелетов». Тут уж всё зависит от контекста.

Приключенческая история, чьи события по хронологии совпадают с происходящим в «Мандалорце» и «Книге Бобы Фетта», поведает о четырёх 10-летних ребятишках, заблудившихся на просторах далёкой-далёкой галактики и пытающихся отыскать дорогу домой.

Уоттс совместно со сценаристом «Возвращения домой» Крисом Фордом, Джоном Фавро и Дэйвом Филони также числится исполнительным продюсером сериала. Премьеру обещают в следующем году.