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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Джуд Лоу сыграет главную роль в сериале Джона Уоттса по вселенной «Звёздных войн»

Источник: Warner Bros.

Важное информационное обновление подоспело по недавно анонсированному сериалу Джона Уоттса («Человек-паук») во вселенной «Звёздных войн». Главную роль в нём сыграет не нуждающийся в представлении Джуд Лоу. Также многосерийный проект получил официальное название и логотип. Космические приключения назвали Skeleton Crew — «Костяк», «Опорная команда», «Остатки экипажа» или просто «Банда скелетов». Тут уж всё зависит от контекста.

Промо-арт сериала «Костяк»

Приключенческая история, чьи события по хронологии совпадают с происходящим в «Мандалорце» и «Книге Бобы Фетта», поведает о четырёх 10-летних ребятишках, заблудившихся на просторах далёкой-далёкой галактики и пытающихся отыскать дорогу домой.

Уоттс совместно со сценаристом «Возвращения домой» Крисом Фордом, Джоном Фавро и Дэйвом Филони также числится исполнительным продюсером сериала. Премьеру обещают в следующем году.

Теги
Костяк
Комментарии (2)

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