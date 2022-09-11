Клэр Дэйнс присоединилась к касту детективного сериала Стивена Содерберга «Полный круг»

Клэр Дэйнс сыграет главную роль в детективном мини-сериале Стивена Содерберга «Полный круг» (Full Circle). Сценаристом и одним из продюсеров проекта выступает Эд Соломон («Люди в чёрном», «Иллюзия обмана»). Помимо Дэйнс в проекте занята Зази Битц («Атланта»). На ранних этапах разработки сериала Содерберг очень хвалил сценарий.

Даже по меркам Эда это сложное повествование — калейдоскопичное и глубокое… Наша задача сейчас — собрать отличный актёрский состав и убедиться, что он соответствует сценарию. Стивен Содерберг

Эд Соломон рассказывал, что сюжет будущего сериала одновременно и линейный, и разветвлённый, отражающий два способа показать одну и ту же историю. О деталях сюжета не упоминал, но в какой-то момент стало известно, что «Полный круг» расскажет о расследовании похищения, которое раскроет давние секреты, связывающие множество персонажей и культур Нью-Йорка.

Сериал выйдет на HBO Max. В сериал войдут шесть эпизодов. Точная дата релиза проекта пока неизвестна.