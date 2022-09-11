 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Леденящие душу перспективы Сабрины: Кирнан Шипка сыграет в фильме с Дуэйном Джонсоном и Крисом Эвансом Роскошная Марго Робби и другие, включая Брэда Питта, на первых кадрах фильма «Вавилон» Ужастик со звездой «Форсажа» возглавил американский прокат Дом Дракона - реакция на 1 серию «Треугольник аякаси» — авторы и дата выхода фансервисного аниме про ниндзя и аякаси
СЕРИАЛЫ
60
 
Первоисточник: www.joblo.com Прямая ссылка на новость:

Клэр Дэйнс присоединилась к касту детективного сериала Стивена Содерберга «Полный круг»

Источник: Showtime

Клэр Дэйнс сыграет главную роль в детективном мини-сериале Стивена Содерберга «Полный круг» (Full Circle). Сценаристом и одним из продюсеров проекта выступает Эд Соломон («Люди в чёрном», «Иллюзия обмана»). Помимо Дэйнс в проекте занята Зази Битц («Атланта»). На ранних этапах разработки сериала Содерберг очень хвалил сценарий.

Даже по меркам Эда это сложное повествование — калейдоскопичное и глубокое… Наша задача сейчас — собрать отличный актёрский состав и убедиться, что он соответствует сценарию.

 
Стивен Содерберг

Эд Соломон рассказывал, что сюжет будущего сериала одновременно и линейный, и разветвлённый, отражающий два способа показать одну и ту же историю. О деталях сюжета не упоминал, но в какой-то момент стало известно, что «Полный круг» расскажет о расследовании похищения, которое раскроет давние секреты, связывающие множество персонажей и культур Нью-Йорка.

Сериал выйдет на HBO Max. В сериал войдут шесть эпизодов. Точная дата релиза проекта пока неизвестна.

Комментарии

Ещё на эту тему

+Том Хиддлстон и Клэр Дэйнс рассказывают о создании «Змея в Эссексе» (видео)

Тоже интересно

20Красавица и Вин Дизель: Даниэла Мелшиор прихорашивает звезду «Форсажа 10» (фото) 6Мнение о фильме Род мужской 8Долгожданная дата выхода God of War: Ragnarok 13Новые лица Вестероса на свежих промо сериала «Дом Дракона» 15«Топ Ган 2» улетает в закат со всеми зрительскими деньгами: и полмиллиарда долларов — не предел

Далее на КГ

1
Первый взгляд на «Громовержцев» Marvel (фото)
 1
Первый взгляд на Джуда Лоу во вселенной «Звёздных войн» (фото)
 1
ЕВА-493: Невидимые зомби и боб-перевозчик
 5
Такой Marvel мы ещё не видели — вышел трейлер первого хоррора «Ночной оборотень»
 0
«Развращённая гильдия» — персонажный трейлер Майдены Анже
 0
«Семейные обстоятельства легкомысленной ведьмы» — анонс комедийного аниме про ведьму и её «дочь»
 0
«Песнь ночных сов» — трейлер финала аниме
 2
«Терраса кафе богинь» — анонс аниме по манге от автора «Фууки» и «Сузуки»
 8
Ник Фьюри снова в деле — вышел трейлер боевика «Секретное вторжение»
 13
«Капитан Америка 4» — параноидальный триллер со злодеем из «Невероятного Халка»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
 
 
 
 
 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Ноль кадров в секунду
 
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 532: «Вышка», сортирный ужастик и «Приключения Электроника 2»
 
8Ноль кадров в секунду – 438: Святые пиздюки
 
 
1ЕВА – 493: Невидимые зомби и боб-перевозчик
 
 
12Телеовощи – 460: Что этот Валера себе позволяет?
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 531: «Самаритянин», «Нет» Джордана Пила, китайская цензура
 
3Ноль кадров в секунду – 437: Итоги Gamescom 2022
 
 
2ЕВА – 492: Сбивание цены на дом в параллельном мире
 
7Телеовощи – 459: Жизнь как «Трансформеры 2»
 
15Лазер-шоу «Три дебила» – 530: «Топ Ган: Мэверик», «Одна» и экранизации видеоигр
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru