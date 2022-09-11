Hulu продлил «Рассказ служанки» на шестой сезон до выхода пятого

Пятый сезон «Рассказа служанки» стартует только через несколько дней, но Hulu уже продлил сериал на шестой сезон, объявив, что оный станет заключительным.

Для нас было большой честью рассказывать историю леденящего душу мира из новаторского романа Маргарет Этвуд, и мы очень рады представить зрителям шестой — последний — сезон «Рассказа служанки». Мы благодарны Hulu и MGM за то, что они позволили нам показать сюжет, который, к сожалению, оставался актуальным на протяжении всего времени, и очень благодарны нашим невероятным поклонникам за их непоколебимую поддержку, без которой мы никогда не добрались бы до этого момента. Брюс Миллер, создатель сериала

Вот оно, здоровое отношение к поклонникам, с которым, к сожалению, знакомы не все создатели даже самых дорогих сериалов в истории. В общем, с «Рассказом служанки» заранее трогательно прощаются.

Пять лет назад, практически день в день, «Рассказ служанки» вошёл в историю, став первым сериалом, получившим премию «Эмми» для потокового сервиса. С тех пор для меня было честью и удовольствием работать над этим сериалом с самыми талантливыми представителями нашей индустрии — исключительной группой людей, которые продолжают создавать проекты высочайшего качества, способные оказывать значительное культурное влияние. Брюс, Уоррен (Уоррен Литтлфилд, продюсер), Лиззи (Элизабет Мосс) и вся команда MGM были замечательными партнёрами, и мы надеемся, что фанатам понравятся последние два сезона. Крейг Эрвич, президент Hulu Originals и ABC Entertainment

Пятый сезон «Рассказа служанки» выйдет 14 сентября. Постер грядущей премьеры говорит нам, что некоторые грехи невозможно смыть.