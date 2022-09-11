Во второй сезон «Локи» вписалась звезда «Всё везде и сразу»

Пока Джанкарло Эспозито считает, что слишком крут для сериала «Локи», ожидая от Marvel Studios предложения получше, к касту второго сезона проекта присоединился Ке Хюи Куан из «Всё везде и сразу» — ему к проектам о мультивселенной не привыкать.

На выставке D23 Expo 2022 актёр пошутил: «Подождите, кажется, я запутался. Разве это не панель Индианы Джонса?». В своё время Ке Хюи Куан дебютировал в «Храме судьбы», но и без этого, надо сказать, как в воду глядел. Весь первый сезон «Локи» и есть сплошной парадокс Индианы Джонса.

Том Хиддлстон рассказал, что съёмки второго сезона проходили двенадцать недель, он не знает, что получилось, «но что-то определённо сняли», а ещё пожелал Полу Радду и Эванджелин Лилли удачи с их общим экранным врагом Кангом в грядущей «Квантомании».

Ранее стало известно, что к продолжению сериала присоединился Рафаэль Касаль, а Тара Стронг (Мисс Минутка) вернётся во втором сезоне.