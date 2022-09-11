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«Перси Джексон и Олимпийцы» показал свой первый тизер из летнего лагеря

Быть полукровкой страшно и опасно, но родителей не выбирают. Потоковый сервис Disney+ выкатил первый ознакомительный тизер многосерийного фэнтези «Перси Джексон и Олимпийцы», которое, по словам шоураннера и автора литературного первоисточника Рика Риордана, строго придерживается оригинала. Видеоролик есть, а даты выхода пока нет — ещё лишком рано, проект не так давно ушёл в активное производство.

Многосерийная экранизация вдохновлённой античными мифами книжной серии Риордана расскажет о юном полубоге Перси Джексоне (Уокер Скобелл), чьи приключения начинаются, когда он отправляется в летний лагерь для детей олимпийский богов. Вместе с сыном Посейдона приключаются дочь Афины Аннабет Чейз (Леа Сава Джеффрис) и сатир Гровер Андервуд (Арьян Симхадри).

Теги
ВидеоПерси Джексон и Олимпийцы
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