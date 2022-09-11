Телеовощи. Выпуск 461: Малоизвестные персоналити

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Содержание
Оценки эпизодов
|00:00 —
|Вступление
|02:10 —
|Обсуждение новостей
|01:02:24 —
|«Властелин колец: Кольца власти» — 1x01—02
|01:31:39 —
|«Пантеон» (Pantheon) — 1x01—02
|01:44:21 —
|«Рик и Морти» — 6x01
|01:50:30 —
|«Демонёнок» — 1x02—03
|01:55:25 —
|«Женщина-Халк: Адвокат» — 1x04
|02:16:59 —
|«Дом Дракона» — 1x03
|02:38:07 —
|«Песочный человек» — 1x07—10 (финал сезона)
|02:50:06 —
|«Курорт» — 1x08 (финал сезона)
|02:58:26 —
|«Харли Квинн» — 3x09
|03:00:26 —
|«Первобытный» — 2x08
|03:07:01 —
|«Арчер» — 13x02—03
|03:12:29 —
|«Звёздный путь: Странные новые миры» — 1x10 (финал сезона)
|03:22:51 —
|«Орвилл» — 3x10 (финал сезона)
|03:37:21 —
|«Детективное агентство „Лунный свет“» — 1x06 (финал сезона)
|03:43:30 —
|«Горец» — 2x01
|03:51:00 —
|«Прослушка» — 5x08
|03:55:18 —
|«Баффи — истребительница вампиров» — 3x19
|03:59:35 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 6x04
|04:07:02 —
|«Футурама» — 6x02
|04:14:04 —
|«Звёздные войны: Войны клонов» — 6x06
|04:24:23 —
|«Нодамэ Кантабиле» — 1x20
|04:31:11 —
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