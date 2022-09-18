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Первоисточник: www.indiewire.com Прямая ссылка на новость:

Третий сезон «Теда Лассо» испытывает проблемы из-за военной операции на Украине

Источник: Apple TV+

«Тед Лассо» вновь стал триумфатором «Эмми», на прошедшей церемонии забрав награду в том числе за лучший комедийный сериал, и все задаются логичным вопросом, когда же ждать третий сезон. А вот с этим, похоже, есть проблемы. Бретт Голдстин, получая статуэтку за роль Роя Кента, отметил, что всё целиком и полностью зависит от Джейсона Судейкиса, сам же Судейкис в своей благодарственной речи отшутился, что когда-нибудь продолжение всё-таки выйдет. И фанаты тут же почуяли неладное — не зря.

Издание Puck сообщает, что производство сериала столкнулось с огромным числом трудностей. Изначально съёмки третьего сезона должны были начаться в сентябре прошлого года, но из-за переделок сценария и изменения арок персонажей их перенесли сначала на март, а потом и на апрель 2022 года. А вот тут возникли проблемы другого рода: из-за специальной военной операции на Украине пришлось искать новые локации — съёмки на стадионе Челси оказались невозможны из-за продажи клуба Романом Абрамовичем.

Теперь же команде «Теда Лассо» потребуется больше времени на постпродакшен, чтобы пририсовать нужный стадион. По данным всё того же Puck, третий сезон сериала уже точно на 20-30% превысил бюджет.

Меж тем всех волнует вопрос, станет ли предстоящий сезон последним: раньше Судейкис был непреклонен, но предполагалось, что многочисленные премии, взлетевшие до небес рейтинги и миллионные гонорары заставят его передумать. Пока этого не произошло, но весь актёрский состав явно на это надеется.

Я знаю, что все мы с радостью занимались бы этим на протяжении 20 лет. А затем сказали бы: «Может, нам стоит с этим покончить, потому что все футболисты на костылях». Всё в руках Джейсона. Мы писали третий сезон, предполагая, что это конец, но я действительно не знаю.

Бретт Голдстин
Комментарии (4)

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