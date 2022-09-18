«Худший опыт в жизни» — звезда «Дома дракона» делится подробностями съёмок приквела «Игры престолов»

Понятно, что съёмки в «Игре престолов» и всём, что с ней связано, работа мечты для любого актёра. Особенно, если ты ноунейм, вытянувший свой счастливый билет. Один из них — Фабьен Франкель, исполнитель роли сира Кристона Коля и личного телохранителя Рейниры Таргариен в сериале-приквеле «Дом дракона».

Актёр рассказал, что едва не облажался в первый же день съёмок — так сильно было волнение:

Камера наконец добралась до меня, и, клянусь богом, я буквально забыл, как играть. Я не знал, что делать! И я подумал: «Вот оно, я облажался по полной».

Это не ускользнуло от внимания Мигеля Сапочника, теперь уже бывшего шоураннера сериала, который решил лично выяснить, что стряслось — по словам Франкеля, ради этого он обошёл добрых 250 человек массовки.

Он спросил: «Фабьен, что случилось? Что с твоим лицом?». Это был самый хуёвый опыт в моей жизни.

К счастью, актёру удалось вовремя собраться, и в четвёртом эпизоде «Дома дракона» он отработал уверенно. По крайней мере, так выглядело это со стороны.