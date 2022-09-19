Новые сериалы недели: Диего Луна вступает в ряды Сопротивления в сериале «Андор»

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Netflix

Сериал освещает преступления Джеффри Дамера, совершённые над малообеспеченными жертвами, а также то, как на всё это повлиял системный расизм и институциональные неудачи полиции, позволившие одному из самых известных серийных убийц Америки орудовать на протяжении десятилетия.

Райан Мёрфи расстарался для всех любителей сериалов о серийных убийцах из реальной жизни.