Чарли Кокс рассказал, о чём будет «Сорвиголова: Рождённый заново»

В интервью The Hollywood Reporter Чарли Кокс рассказал, что в сериале «Сорвиголова: Рождённый заново» будет 18 эпизодов, и это кажется ему невероятным, ведь в каждом из трёх сезонов «Сорвиголовы» на Netflix было 13 серий, и тогда актёр думал, что это очень много. Сейчас Коксу интереснее юридическая, а не супергеройская сторона своего героя, поэтому он надеется, что в сериале Disney+ будет больше Мэтта Мёрдка и меньше Сорвиголовы.

Надеюсь, у нас будет больше времени, чтобы по-настоящему раскрыть характеры персонажей и чаще бывать в юридическом мире Мэтта Мёрдока. Быть Сорвиголовой со всей этой супергеройской темой круто, но показать другую сторону его жизни, основывая проект на буднях юриста, на мой взгляд, может быть действительно интересно. Чарли Кокс

Актёр добавил, что большой фанат всего, что делает Marvel, и ни в коем случае не стал бы недооценивать студию.

Пока до ребута ещё далеко, но часть костюма Сорвиголовы успела засветиться в сериале «Женщина-Халк». В будущих эпизодах ожидается появление супергероя, и ранее шоураннер проекта рассказала, чем Сорвиголова в её сериале будет отличаться от своей Netflix-версии.