Кингпин Винсент Д'Онофрио засветился на съёмках нового сериала Marvel (фото)

Если вы до сих пор задаётесь вопросом, кому нужен сериал «Эхо» про глухую героиню Marvel, то вы, вероятно, пропустили анонс о возвращении Чарли Кокса и Винсента Д'Онофрио к ролям Сорвиголовы и Кингпина соответственно. Теперь смотреть это точно придётся.

Как видно по первым фото со съёмок, Уилсон Фиск неплохо пережил побои Кейт Бишоп в финале «Соколиного глаза»:

Главную роль в «Эхо» исполняет Алаква Кокс, в помощь которой вызваны хорошо известные белые мужики. Позже они вернутся в сериале «Сорвиголова: Заново рождённый». А вот Мэтт Мёрдок дебютирует на Disney+ ещё раньше — в «Женщине-Халке», премьера которой намечена на 17 августа.