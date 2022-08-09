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Кингпин Винсент Д'Онофрио засветился на съёмках нового сериала Marvel (фото)

Источник: Https: / / thedirect.com / article / first-look-at-kingpins-return-in-disneys-echo-photos

Если вы до сих пор задаётесь вопросом, кому нужен сериал «Эхо» про глухую героиню Marvel, то вы, вероятно, пропустили анонс о возвращении Чарли Кокса и Винсента Д'Онофрио к ролям Сорвиголовы и Кингпина соответственно. Теперь смотреть это точно придётся.

Как видно по первым фото со съёмок, Уилсон Фиск неплохо пережил побои Кейт Бишоп в финале «Соколиного глаза»:

Промо-арт сериала «Эхо» Промо-арт сериала «Эхо»

Главную роль в «Эхо» исполняет Алаква Кокс, в помощь которой вызваны хорошо известные белые мужики. Позже они вернутся в сериале «Сорвиголова: Заново рождённый». А вот Мэтт Мёрдок дебютирует на Disney+ ещё раньше — в «Женщине-Халке», премьера которой намечена на 17 августа.

Теги
ГалереяЭхо
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