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Первоисточник: www.cbr.com Прямая ссылка на новость:

Хоумлендер — идеальный отец в специальном ролике Vought из вселенной «Пацанов»

День работающих родителей корпорация добра Vought International из вселенной «Пацанов» решила отметить публикацией специального видеоролика со своим фронтменом и его отпрыском.

Официальный твиттер-аккаунт компании запостил промо со сверходарённым Райаном (Камерон Кроветти), в красках рисующим трудовые будни своего прославленного родителя. А родитель — Хоумлендер (Энтони Старр) — его старания, разумеется, всячески поощряет.

Кроветти уже перевели в статус регулярных участников актёрского состава, а это значит, что Райан (и тут ничего удивительного) будет куда чаще фигурировать в сюжете, когда дело дойдёт до четвёртого сезона.

Теги
ВидеоПацаны
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Сериалы
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Подкасты
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