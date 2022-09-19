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Милли Олкок прощается с «Домом Дракона» (фото)

Пять эпизодов «Дома дракона» позади, и настала пора проститься с его главной звёздочкой — исполнительница роли Рейниры Таргариен Милли Олкок, ставшая главной любимицей зрителей, сериал покидает. Никакой драмы, всё так и было запланировано — после скачка во времени актрису заменит Эмма Д'Арси. И это, конечно, большая потеря.

Олкок эмоционально попрощалась с приквелом «Игры престолов», поделившись забавными фотографиями со съёмок. Как видим, с Фабьеном Франкелем она хорошо проводила время и вне съёмочной площадки.

Промо-арт сериала «Дом Дракона» Промо-арт сериала «Дом Дракона» Промо-арт сериала «Дом Дракона» Промо-арт сериала «Дом Дракона» Промо-арт сериала «Дом Дракона» Промо-арт сериала «Дом Дракона»

Эмили Кэри, игравшую Алисент Хайтауэр, заменит Оливия Кук, а вот все остальные актёры на месте: Мэтт Смит, Пэдди Консидайн, Фабьен Франкель, Рис Иванс, Стив Туссэн и Ив Бест вернутся в продолжении первого сезона. А вот до второго, надо полагать, доживут не все.

Теги
ГалереяДом Дракона
Комментарии (2)

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