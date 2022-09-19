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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

«Marvel — не конвейер» — режиссёр «Женщины-Халка» рассказала о работе над проектом

Источник: Disney+

Режиссёр «Женщины-Халка» Ану Валиа, вспоминая свой опыт работы в Marvel, говорит, что получила больше творческой свободы, чем рассчитывала.

Это был совместный творческий опыт, и, возможно, многое в нём было неожиданным. Со стороны кажется, что Marvel — конвейер, но это неправда. Кевин Файги обо всём заботится, но свободы оказалось больше, чем я думала.

 
Ану Валиа

Режиссёр добавила, что сюжетная линия с приложением для знакомств в сериале имеет глубокий смысл. По сюжету, у Женщины-Халка там больше совпадений, чем у Дженнифер Уолтерс, а тому, кто пришёл на свидание с супергероиней, она неинтересна в своём обычном виде. Валиа считает, это про каждого из нас. Людям могут нравиться одни и не нравиться другие стороны нашей личности, несмотря на то, что одного без другого не может быть. По словам режиссёра, это сбивает с толку.

Ранее шоураннер «Женщины-Халка» рассказывала, как стремилась попасть в Marvel и почему ей это удалось только с четвёртой попытки.

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Женщина-Халк: Адвокат
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