Тизер шестого эпизода «Дома Дракона»: скачок во времени, новые главные героини и много наследников

«Дом дракона» ловко продолжает нагнетать атмосферу, накаляя страсти до предела. После напряжённой и кровавой пятой серии была просто необходима передышка... длиной в десять лет. Тизер шестого эпизода сходу закидывает нас в будущее и знакомит с новыми главными героинями — повзрослевшими Рейнирой Таргариен и Алисент Хайтауэр в исполнении Эммы Д'Арси и Оливии Кук.

А ещё будет много чьих-то детей, окончательно зачахший, но всё ещё живой король Визерис и новая жена Деймона Таргариена. В общем, есть на что посмотреть, хоть без Милли Олкок и не так приятно.