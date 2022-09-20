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Гоша Куценко и его стажёр расследуют преступления в трейлере чёрной комедии «1703»

Улицами криминального Питера под песни Татьяны Булановой. Видеосервис Okko презентовал трейлер многосерийной чёрной комедии «1703» с Гошей Куценко и Кузьмой Сапрыкиным в главных ролях. Премьера сериала запланирована на 29 сентября.

Матёрый питерский опер Гоша (Куценко) получает в напарники перебравшегося из Москвы стажёра Вадика (Сапрыкин), на пару с которым будет расследовать дело об исчезновении из морга трупов девушек. В расследовании им будет помогать вебкам-модель Аврора (Варвара Феофанова), которой приглянулся Вадик.

В сериале также снимаются Андрей Федорцов, Софья Лебедева, Павел Табаков, Николай Фоменко и Роза Хайруллина.

И постер:

Постеры сериала «1703»
Теги
Видео1703
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