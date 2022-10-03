 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Фанат выбежал на сцену во время выступления CL Сочная и сексуально раскованная злодейка Титания на свежих промо «Женщины-Халка» Дженнифер Лоуренс нашла начинающего актёра для своей пошлой комедии Ана де Армас знает, что вы будете пересматривать секс-сцены «Блондинки», и её от этого тошнит Адский БДСМ на постерах 11 сезона «Американской истории ужасов»
12
СЕРИАЛЫ
995
 
Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Второй сезон «Властелина колец. Колец власти» отправился на съёмки

Источник: Amazon

Пока зрители вовсю наслаждаются просмотром первого сезона эпического фэнтези, создатели взялись за второй. Сегодня на просторах Великобритании официально стартовали съёмки давно заявленного второго сезона «Властелина колец. Колец власти».

Поиск локаций для продолжения стартовал в прошлом ноябре, а чуть раньше стало известно, что творческая команда не планирует возвращаться в Новую Зеландию. Снимать самый дорогой сериал в истории в окрестностях Лондона (на территории местной Bray Studios), оказывается, куда дешевле.

Во второй сезон, с финансовыми вливаниями в который поступят куда экономнее, войдут восемь эпизодов. Синопсиса у продолжения нет, но можно предположить, что зрителей ждёт естественное продолжение генеральной сюжетной линии сериала о приключениях эрзаца Братства кольца. За творящееся на экране отвечают шоураннеры проекта Джон Д. Пэйн и Патрик Маккей.

Теги
Властелин колец. Кольца власти
Комментарии (12)

Ещё на эту тему

11Галадриэль припорошило в трейлере седьмого эпизода «Властелина колец. Колец власти» 17Героические герои на свежих кадрах «Властелина колец. Колец власти» 14«Властелин колец: Кольца власти» унизили «Дом Дракона» — назван топ-10 самых популярных сериалов на стриминге

Тоже интересно

0Hard West II уже в августе отправит вас в погоню за демоническим поездом 8Душевная и пошлая комедия с Дженнифер Лоуренс выйдет следующим летом 23Рекорд! «Властелин колец. Кольца власти» ударно стартовал на Amazon 9«Черная Пантера» — новая игра с главным героем единственно правильной расы 19Популярный триллер «Незнакомцы» переродится в трилогию с режиссёром «Крепкого орешка 2» и «Скалолаза»

Далее на КГ

4
Джей Ло с обрезом готова к экшену и комедии на постере фильма «Моя пиратская свадьба»
 0
КГ играет: God of War (2005), часть 3
 3
Минфин предлагает контролировать сделки с игровой валютой
 34
Новый защитник Ваканды в полном трейлере «Чёрной Пантеры 2»
 0
Тираж комедийной фэнтези-манги «Магия и мускулы» превысил 4 млн копий
 0
«Ван-Пис: Красный фильм» — новые сборы в японском прокате 15-го аниме-фильм франчайза «Ван-Пис»
 0
Тираж манги «Человек-бензопила» превысил 16 млн копий
 8
Новая глава легендарной саги — вышел первый тизер «Ёлок 9» без Урганта и Светлакова
 36
Натуралы виноваты в провале большой квир-комедии «Дружки». И геи тоже не пришли
 4
Ужасная «Улыбка» приятно удивила сборами в кинопрокате
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
 
 
 
 
 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 535: «Быстрее пули», «Легенды Мортал Комбат: Снежная слепота»
 
0Ноль кадров в секунду – 441: Что ж ты Шрайер сдал назад
 
 
4ЕВА – 496: У вас сюжетка
 
3Телеовощи – 463: Позиция «Обратный Гай Ричи»
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 534: «Сознавайтесь, Флетч», «Удача», анонс «Константина 2»
 
3Ноль кадров в секунду – 440: Эпическая кража автоугонщика
 
4ЕВА – 495: Классика начинается с Хеллсинга
 
19Телеовощи – 462: На другой стороне спектра
 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 533: «Пиноккио», ремейк «Иронии судьбы», D23 и Идрис Эльба
 
3Ноль кадров в секунду – 439: Викинг в пижаме
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru