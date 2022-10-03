Второй сезон «Властелина колец. Колец власти» отправился на съёмки

Пока зрители вовсю наслаждаются просмотром первого сезона эпического фэнтези, создатели взялись за второй. Сегодня на просторах Великобритании официально стартовали съёмки давно заявленного второго сезона «Властелина колец. Колец власти».

Поиск локаций для продолжения стартовал в прошлом ноябре, а чуть раньше стало известно, что творческая команда не планирует возвращаться в Новую Зеландию. Снимать самый дорогой сериал в истории в окрестностях Лондона (на территории местной Bray Studios), оказывается, куда дешевле.

Во второй сезон, с финансовыми вливаниями в который поступят куда экономнее, войдут восемь эпизодов. Синопсиса у продолжения нет, но можно предположить, что зрителей ждёт естественное продолжение генеральной сюжетной линии сериала о приключениях эрзаца Братства кольца. За творящееся на экране отвечают шоураннеры проекта Джон Д. Пэйн и Патрик Маккей.