Галадриэль припорошило в трейлере седьмого эпизода «Властелина колец. Колец власти»

Эпическое фэнтези «Властелин колец. Кольца власти» наконец разродилось эпизодом, в котором решилось показать тот самый эпик. Вдогонку стриминговый сервис Amazon опубликовал промо-ролик седьмого эпизода, где персонажам предстоит иметь дело с последствиями приключившегося, да ещё и на такой судьбоносной локации. Новая серия выйдет на цифровой платформе 7 октября.

Общее настроение следующих эпизодов (а их в первом сезоне осталось не так уж много) довольно очевидно — тьма надвигается на Средиземье, тучи сгущаются, зло пробуждается, всем страшно, но силы добра готовы бороться за будущее.

И свежий постер с кольцами: