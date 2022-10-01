Дебора Энн Уолл оценивает свои шансы на возвращение в ребуте «Сорвиголовы»

В интервью Collider Дебора Энн Уолл, сыгравшая Карен Пейдж в «Сорвиголове», пытается оценить свои возможности на возвращение в перезагрузку сериала на Disney+.

Эта роль много значит для меня. Я очень люблю этого персонажа и скучаю по нему. Чувствую, что осталась какая-то незавершённость. Мы ещё столько могли бы рассказать. Приятно знать, что люди любят мою героиню и хотят, чтобы она вернулась. Надеюсь, так и будет. У создателей сериала есть мой номер. Я открыта для предложений. Всё зависит от них. Уверена, они представят лучшую версию проекта, и если в ней будет место для Карен Пейдж, отлично, но если нет, я буду просто благодарным зрителем. Дебора Энн Уолл

Дипломатично.

Недавно, рассказывая о перезагрузке проекта, Чарли Кокс захотел сместить акценты своего персонажа с супергероики на адвокатскую рутину.