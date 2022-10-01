Дженсен Эклс представляет родителей Винчестеров в трейлере приквела «Сверхъестественного»

Рассказчик (надёжный ли?) и продюсер Дженсен Эклс поведает всем неравнодушным историю знакомства и приключений важнейших людей в жизни Сэма и Дина из «Сверхъестественного». В сети появился свежий трейлер мистической экшен-драмы «Винчестеры», стартующей на телеканале The CW 10 октября.

Молодые дарования Дрейк Роджер и Мэг Доннелли сыграют Джона Винчестера и Мэри Кэмпбелл, которым предстоит вместе воевать против разнообразной нечисти. При этом создатели сериала утверждают, что их детище канон не нарушает. Возможно, в сюжете приквела имеется какая-то лазейка, о которой зрители пока не догадываются.