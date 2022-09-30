Главные герои слэшера на постерах второго сезона «Чаки»

Кабельный канал Syfy опубликовал пачку персонажных постеров второго сезона кровавых приключений «Чаки». Главные герои на исповеди у куклы-убийцы, не иначе. Свеежие эпизоды многосерийного слэшера пожалуют на малые экраны 5 октября.

Во втором сезоне Чаки (Брэд Дуриф) сталкивается со своими врагами, давними союзниками и новой жертвой, сея страх и хаос, куда бы ни отправился. После провала его жестоких планов в первом сезоне Чаки собирается отомстить тем, кто ответственен за провал, — выжившим подросткам Джейку (Закари Артур), Девону (Бьоргвин Арнарсон) и Лекси (Аливия Элин Линд), а также своей бывшей Тиффани (Дженнифер Тилли), которую теперь считает своим заклятым врагом.