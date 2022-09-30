 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Роскошная Марго Робби и другие, включая Брэда Питта, на первых кадрах фильма «Вавилон» Сочная и сексуально раскованная злодейка Титания на свежих промо «Женщины-Халка» Эмилия Кларк прокомментировала свой дебют в Marvel Ана де Армас знает, что вы будете пересматривать секс-сцены «Блондинки», и её от этого тошнит Wild Hearts — клон Monster Hunter от авторов Dynasty Warriors и издателей It Takes Two
СЕРИАЛЫ
80
 
Прямая ссылка на новость:

Главные герои слэшера на постерах второго сезона «Чаки»

Кабельный канал Syfy опубликовал пачку персонажных постеров второго сезона кровавых приключений «Чаки». Главные герои на исповеди у куклы-убийцы, не иначе. Свеежие эпизоды многосерийного слэшера пожалуют на малые экраны 5 октября.

Во втором сезоне Чаки (Брэд Дуриф) сталкивается со своими врагами, давними союзниками и новой жертвой, сея страх и хаос, куда бы ни отправился. После провала его жестоких планов в первом сезоне Чаки собирается отомстить тем, кто ответственен за провал, — выжившим подросткам Джейку (Закари Артур), Девону (Бьоргвин Арнарсон) и Лекси (Аливия Элин Линд), а также своей бывшей Тиффани (Дженнифер Тилли), которую теперь считает своим заклятым врагом.

Постеры сериала «Чаки» Постеры сериала «Чаки» Постеры сериала «Чаки» Постеры сериала «Чаки»
Теги
ГалереяЧаки
Комментарии

Ещё на эту тему

11Адская кукла снова убивает в трейлере второго сезона слэшера «Чаки»

Тоже интересно

18Хождение по Аркхему: «Джокер 2» получил точную дату выхода и предположительный сюжет 10Глава Warner Bros. Discovery рассказал о дальнейшей судьбе «Флэша» Эзры Миллера 25Авторы «Мира Дикого Запада» представляют: трейлер «Периферийные устройства» с Хлоей Грейс Морец 17Враг приближается в тизере пятого эпизода «Властелина колец. Колец власти» 10Главные герои новых «Голодных игр» на первом кадре из фильма

Далее на КГ

0
Битвы и магия в специальном ролике масштабной драмы «Сердце пармы»
 0
Гильермо дель Торо нагоняет жути в трейлере сериала «Кабинет редкостей»
 0
Тим Бёртон рассказал, почему переделал «Семейку Аддамс» в «Уэнздей»
 1
«Шлю ему восьмиминутные монологи в WhatsApp» — Джоди Уиттакер о выборе Шути Гатвы на роль Доктора в «Докторе Кто»
 1
Создатель «Ганнибала» всё ещё надеется на выход четвёртого сезона
 0
Компания Big Hit подала в суд на хейтера BTS за публикацию «злонамеренных слухов»
 8
Хью Джекман и его бицепсы — актёр приступил к тренировкам для «Дэдпула 3» (фото)
 1
Стволы, монстры и аномалии в геймплейном трейлере Pioner, идейном продолжателе серии S.T.A.L.K.E.R.
 0
Церемония награждения APAN Star Awards 2022
 1
Военный концепт альбома: Dreamcatcher объявили дату возвращения
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
 
 
 
 
 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Ноль кадров в секунду – 441: Что ж ты Шрайер сдал назад
 
 
4ЕВА – 496: У вас сюжетка
 
3Телеовощи – 463: Позиция «Обратный Гай Ричи»
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 534: «Сознавайтесь, Флетч», «Удача», анонс «Константина 2»
 
3Ноль кадров в секунду – 440: Эпическая кража автоугонщика
 
4ЕВА – 495: Классика начинается с Хеллсинга
 
19Телеовощи – 462: На другой стороне спектра
 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 533: «Пиноккио», ремейк «Иронии судьбы», D23 и Идрис Эльба
 
3Ноль кадров в секунду – 439: Викинг в пижаме
 
1ЕВА – 494: Стучать хером по барану
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru