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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Тим Бёртон рассказал, почему переделал «Семейку Аддамс» в «Уэнздей»

Источник: Netflix

На этапе релиза первых промо-материалов сериала «Уэнздей» сценаристы проекта сразу обозначили, что у них не ремейк «Семейки Аддамс», но почему, не говорили, а Тим Бёртон вот знает, и ещё бы не знал. Он видит в Уэнздей себя.

Сценарий напомнил мне о том, как я чувствовал себя в школе, он об отношениях с родителями и самим собой. Это интересное сочетание позволило придать «Семейке Аддамс» другую форму.

В 1976 году я пошёл на выпускной бал в старшей школе. Это был год, когда вышла экранизация «Кэрри». На том вечере я чувствовал себя её мужской версией. Должен был находиться там, но не был частью происходящего. Эти чувства не проходят, как бы ни хотел. У нас с Уэнздей одинаковое мировоззрение.

 
Тим Бёртон

Режиссёр говорил, что в сериале хотел показать главную героиню не такой картонной, как представляли Уэнздей в предыдущих адаптациях. Увидеть, что из этого получилось, можно будет 23 ноября.

Теги
Уэнздей
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