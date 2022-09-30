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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Создатель «Ганнибала» всё ещё надеется на выход четвёртого сезона

Источник: NBC

Последняя серия «Ганнибала» вышла в апреле 2015 года, но создатель проекта Брайан Фуллер всё ещё надеется на продолжение, тем более что с Мадсом Миккельсеном и Хью Дэнси проблем не будет — они готовы вернуться в сериал. Чтобы повысить шансы на интерес аудитории, Фуллер обещает, что у Кэтрин Изабель (Марго Вергер) и Кэрелин Деверне (Алана Блум) будет больше экранного времени.

Мы все готовы продолжать, я регулярно общаюсь с Мадсом Миккельсеном и Хью Дэнси, они до смерти хотят вернуться. И дело не только в них, героини Кэтрин Изабель и Кэрелин Деверне в четвёртом сезоне важны не меньше, чем Ганнибал и Уилл. Надеюсь, у нас будет шанс сделать это. Я не тороплюсь, потому что полагаю, мы сможем продолжить снимать в любое время. Не теряю надежды.

 
Брайан Фуллер

Ранее создатель «Ганнибала» рассказал об альтернативной концовке сериала, и почему решил оставить всё как есть.

Теги
Ганнибал
Комментарии (1)

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