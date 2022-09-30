 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Эмилия Кларк прокомментировала свой дебют в Marvel Ана де Армас знает, что вы будете пересматривать секс-сцены «Блондинки», и её от этого тошнит Роскошная Марго Робби и другие, включая Брэда Питта, на первых кадрах фильма «Вавилон» Сочная и сексуально раскованная злодейка Титания на свежих промо «Женщины-Халка» «Маг ледяного клинка будет править миром» — тизер, авторы и сэйю для аниме про магическую школу
СЕРИАЛЫ
33
 
Прямая ссылка на новость:

Время прощаться. «Ходячие мертвецы» показали трейлер финальных эпизодов

Кабельный канал AMC не упустил случая напомнить всё ещё многочисленной армии фанатов «Ходячих мертвецов» о скором завершении сериала, последние эпизоды которого начнут выходить 2 октября. Постапокалиптический триллер по комиксам Роберта Киркмана наконец-то добредёт до своего логического (наверное) завершения.

В заключительном сезоне под руководством шоураннера Анджелы Канг снимаются Норман Ридус, Лорен Коэн, Джеффри Дин Морган, Мелисса Макбрайд, Надиа Хилкер, Кристиан Серратос, Сет Гиллиам, Росс Маркуанд, Каллан Маколифф и Кэссиди Макклинси.

Теги
ВидеоХодячие мертвецы
Комментарии

Ещё на эту тему

14Это конец. Вышел мрачный трейлер финала «Ходячих мертвецов» 5Рик Граймс и Мишон возвращаются! Анонсирован новый мини-сериал в мире «Ходячих мертвецов» +Звезда «Ходячих мертвецов» Стивен Ян полетит в космос с несколькими клонами Роберта Паттинсона

Тоже интересно

5«Блич: Тысячелетняя кровавая война» — новый трейлер и другие подробности экранизации финальной арки 21«Властелин колец. Кольца власти» и «Дом Дракона» можно посмотреть в российских кинотеатрах 13Альфач Хищник и его боевой арсенал в свежем ролике о создании «Добычи» 14«Чужого 5» с Эллен Рипли не сняли из-за решения Disney 13Съёмки «Дюны 2» начались на изысканном итальянском кладбище

Далее на КГ

0
Истинное актёрское мастерство — как снимались полёты на банши в «Аватаре»
 0
Героические герои на свежих кадрах «Властелина колец. Колец власти»
 2
Ана де Армас превращается в Мэрилин Монро за кадром «Блондинки» (видео)
 1
Шесть сезонов и фильм! Сериал «Сообщество» получит полный метр
 0
Главные герои слэшера на постерах второго сезона «Чаки»
 0
Битвы и магия в специальном ролике масштабной драмы «Сердце пармы»
 0
Гильермо дель Торо нагоняет жути в трейлере сериала «Кабинет редкостей»
 0
Тим Бёртон рассказал, почему переделал «Семейку Аддамс» в «Уэнздей»
 1
«Шлю ему восьмиминутные монологи в WhatsApp» — Джоди Уиттакер о выборе Шути Гатвы на роль Доктора в «Докторе Кто»
 1
Создатель «Ганнибала» всё ещё надеется на выход четвёртого сезона
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
 
 
 
 
 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Ноль кадров в секунду – 441: Что ж ты Шрайер сдал назад
 
 
4ЕВА – 496: У вас сюжетка
 
3Телеовощи – 463: Позиция «Обратный Гай Ричи»
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 534: «Сознавайтесь, Флетч», «Удача», анонс «Константина 2»
 
3Ноль кадров в секунду – 440: Эпическая кража автоугонщика
 
4ЕВА – 495: Классика начинается с Хеллсинга
 
19Телеовощи – 462: На другой стороне спектра
 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 533: «Пиноккио», ремейк «Иронии судьбы», D23 и Идрис Эльба
 
3Ноль кадров в секунду – 439: Викинг в пижаме
 
1ЕВА – 494: Стучать хером по барану
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru