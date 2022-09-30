Время прощаться. «Ходячие мертвецы» показали трейлер финальных эпизодов

Кабельный канал AMC не упустил случая напомнить всё ещё многочисленной армии фанатов «Ходячих мертвецов» о скором завершении сериала, последние эпизоды которого начнут выходить 2 октября. Постапокалиптический триллер по комиксам Роберта Киркмана наконец-то добредёт до своего логического (наверное) завершения.

В заключительном сезоне под руководством шоураннера Анджелы Канг снимаются Норман Ридус, Лорен Коэн, Джеффри Дин Морган, Мелисса Макбрайд, Надиа Хилкер, Кристиан Серратос, Сет Гиллиам, Росс Маркуанд, Каллан Маколифф и Кэссиди Макклинси.